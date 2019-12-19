Беларусь обещает завалить Украину электричеством

Используя существующие межгосударственные линии электропередачи, Беларусь может поставлять в Украину до 6 млрд киловатт-часов электричества в год.

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Как напомнил на пресс-конференции 19 декабря в Минске генеральный директор государственного производственного объединения «Белэнерго» Павел Дрозд, с 1 июля на украинском рынке электроэнергии действуют новые правила, благодаря которым Беларусь на нем стала «успешно работать». За этот период в Украину экспортировано около 840 млн кВт·ч электричества.

«У нас на сегодняшний день есть 22 рамочных контракта с трейдерами из Украины, — сказал глава «Белэнерго». — Еще девять контрактов с украинскими трейдерами я подпишу самое позднее в понедельник (23 декабря. — БелаПАН). Еще 36 трейдеров обратились к нам с тем, что готовы подписать с нами контакты на продажу электроэнергии на этот и следующий годы».

Дрозд отметил, что в следующем году Украина планирует импортировать около 2,1 млрд кВт·ч электроэнергии в целом. «Это не говорит о том, что там [продавцом будет] только Беларусь. Все будет зависеть от того, какую цену и с какой себестоимостью мы будем предлагать электроэнергию на рынок Украины», — пояснил он.

«Исходя из физических способностей наших линий мы можем в Украину поставлять 5-6 млрд киловатт-часов электроэнергии без всяких новых вставок [постоянного тока]. Сегодня у нас между Украиной и Беларусью есть две линии 330 кВ. Пропускная способность этих линий 900 мегаватт. Даже если взять за основу в среднем 500 мегаватт и умножить на 8700 часов (примерное количество часов в году. — БелаПАН), то получится, что около 4,5-5 млрд киловатт-часов мы можем экспортировать без всяких вставок. Это если мы будем проходными по цене, а у Украины будет такая необходимость», — сказал гендиректор «Белэнерго».

Дрозд сообщил, что, по информации на утро 19 декабря Беларусь экспортировала через Литву в страны, где действует энергетический рынок Nord Pool, и на рынок Украины 2,309 млрд кВт·ч электричества. Годовой объем экспорта, по его прогнозу, составит 2,35 млрд кВт·ч.

Согласно данным на сайте украинской национальной энергетической компании «Укрэнерго», за январь—ноябрь 2019 года Украина импортировала 802,645 млн киловатт-часов электричества из Беларуси.

После того как в июне в Украине законодательно утвердили создание рынка электроэнергии и стали возможными коммерческие поставки белорусского электричества, импорт из Беларуси ежемесячно возрастал. В июле было поставлено 103,584 млн кВт·ч электроэнергии, в августе — 146,635 млн, сентябре — 179,420 млн, октябре — 215,230 млн. В ноябре импорт резко сократился — на 26,7% по отношению к предыдущему месяцу, составив 157,776 млн киловатт-часов.

За первое полугодие 2019 года, то есть до изменений в украинском законодательстве, Беларусь поставила в Украину всего 701 тыс. кВт·ч.

Установленная мощность объединенной энергосистемы страны на 1 января составляла 10 068,68 МВт. На энергоисточники в ведении ГПО «Белэнерго» приходилось 88,8% мощности всей отечественной энергосистемы — 8.938,34 МВт. Мощность действующих в стране 42 тепловых электростанций составляла 8841,08 МВт, а 25 гидроэлектростанций и Новогрудского ветроэлектрического парка — 88,26 и 9 МВт соответственно. Мощность блок-станций — генерирующих установок вне ведения государственного оператора — 1130,34 МВт.

За прошлый год в стране было сгенерировано 38,79 млрд киловатт-часов электроэнергии.