«В одно ухо влетает, в другое вылетает». Вудкрофт продолжает жестко критиковать «зубров»

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Главный тренер хоккейного клуба «Динамо-Минск» Крэйг Вудкрофт продолжает жестко высказываться об игроках минского «Динамо».

Фото ХК «Динамо-Минск»

Очередной порции критики «зубры» удостоились после встречи с «Сочи» (2:5) в среду, 19 декабря.

На встрече присутствовало рекордно малое в этом сезоне количество болельщиков (7497 человек).

Вудкрофт в очередной раз пожаловался на невыполнение хоккеистами установки на игру.

«Я сказал в раздевалке: иногда складывается впечатление, что в одно ухо влетает, в другое вылетает. Мы детально готовимся ко всем матчам, просматриваем соперника, говорим о тактике, прямо перед матчем просматриваем игру в большинстве и меньшинстве. До игроков доносится очень много визуальной информации, но на льду порой мы не видим того, о чем говорим перед игрой. Думаю, это вопрос ментальной готовности к матчу, насколько хоккеисты сфокусированы на выполнении плана все 60 минут», — заявил Вудкрофт.

По его мнению, ничего сложного нет, когда есть план, расписанный по пунктам. Тренер убежден, что его система игры не является ошибочной:

«Наша команда уже показывала, на что способна, когда следует плану. Многие успешные команды действуют именно по этой системе. Не думаю, что лучше было бы отсиживаться в обороне и потом огрызаться в контратаках».

Днем ранее «Динамо» проиграло дома ярославскому «Локомотиву» в овертайме — 2:3. Чтобы ускорить восстановление перед матчем с «Сочи», было принято решение заселиться в гостиницу. Вудкрофт не считает, что план не сработал: «Кто знает, если бы мы это не сделали, могло быть в десять раз хуже. Некоторые играли в сборной, целую неделю они вкладывались по полной и не смогли достаточно отдохнуть».

После 38 матчей «Динамо» с 28 очками занимает предпоследнее 11-е место в Западной конференции КХЛ, отставая от зоны плей-офф на 14 очков.

Следующие три матча «Динамо» проведет на Дальнем Востоке:

  • 21.12. во Владивостоке с «Адмиралом»;
  • 23.12. в Хабаровске с «Амуром»;
  • 25.12. в Пекине с «Куньлунем».

«Мы должны ехать туда с настроением победить во всех трех матчах, — заявил Вудкрофт. — Ничего сложного в этом нет. Нам нужно 20 человек, которые должны все сделать для победы и готовы работать больше, чем их соперники. Если сложить все эти кусочки паззла, у нас победа будет в кармане. Каждый игрок должен привнести что-то позитивное в рисунок игры».

 

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Тэги: ХК Динамо-Минск-КХЛ Персона: Крэйг Вудкрофт

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