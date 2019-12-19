Фотофакт. На МКАД произошла авария — движение затруднено

Сегодня на Минской кольцевой автодороге произошло дорожно-транспортное происшествие, которое значительно затруднило движение транспорта.

По предварительным данным Госавтоинспекции, фура DAF ехала во второй полосе со стороны улицы Ваупшасова в направлении улицы Скорины и врезался в легковой Renault (ехал в крайней левой полосе в попутном направлении).

В результате столкновения грузовик отбросило на разделительное ограждение.

Из-за аварии большегруз практически полностью перегородил дорогу.