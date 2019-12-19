Путин пожаловался, что «Ростсельмаш» не может продать в Беларуси ни одного комбайна

О невозможности продавать в Беларуси технику «Ростсельмаша» заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Москве 19 декабря.

Фото из архива пресс-службы Кремля

«Наши друзья-производители из Беларуси продают на нашем рынке технику, и в не маленьком количестве, а «Ростсельмаш» не может продать ни одной сельхозмашины на белорусском рынке», — сказал Путин, реагируя на слова представителя газеты «Сельмашевец» — печатного органа «Гомсельмаша».

Корреспондент выразил надежду, что его предприятие сможет и дальше продавать технику в РФ. «Холдинг надеется продолжить свою работу на рынке Российской Федерации. Думаю, что там работы хватит и нашим ростовским друзьям, и гомсельмашевцам», — сказал он.

10 августа 2018 года Александр Лукашенко, посещая «Гомсельмаш», упрекнул Россию в недобросовестной конкуренции и невыполнении обязательств в рамках Евразийского экономического союза.

«Я хочу сохранить «Гомсельмаш», понимаете? У нас сейчас тяжелый период — россияне ведут себя варварски по отношению к нам. Публично об этом говорю. Они просто не хотят видеть… Они от нас требуют чего-то, как будто мы вассалы у них, а в рамках ЕАЭС, куда они нас пригласили, они выполнять свои обязательства не хотят. Вот они и создают неконкурентную ситуацию», — заявил Лукашенко.

«Они упрекают американцев и Запад, что они такие-сякие, «неконкурентное преимущество» — цитирую премьера России — создают. А сами-то они для нас такие же неконкурентные создают условия. Это еще тема нашего разговора с президентом России. Но мы должны работать в тех условиях, в которых сегодня существуем и живем», — подчеркнул Лукашенко.

Он также отметил, что против продажи ОАО «Гомсельмаш»: «Контрольный пакет акций продавать я не готов, и вряд ли в мое президентство это случится. Предприятие это государственное, и контроль должен остаться государственным». Лукашенко заявил, что знает, к чему может привести подобная приватизация. «Ростсельмаш» давно предлагает: давайте приватизировать, мы готовы купить. Но я не хочу, чтобы этот завод превратился в завод по производству шестеренок», — сказал официальный лидер.

«Один выход — качество. Тогда никто российскую технику покупать не будет, потому что это комбайн не российский, там уже импортный комбайн. Но они за эти деньги, как мы, жить не будут. Они продадут комбайн, пусть даже по нашей цене там свой, но на запчастях и обслуживании разденут крестьянина. Мы этого делать не должны и не будем. Крестьянина российского в том числе. И этим мы можем превзойти их. Это наше конкурентное преимущество: качество, честность, порядочность в отношении к покупателю», — заявил Лукашенко.

28 марта нынешнего года, назначая нового генерального директора «Гомсельмаша» Александра Новикова, глава государства потребовал навести порядок на предприятии и существенно улучшить качество производимой продукции. По его словам, ситуация на предприятии вызывает тревогу.

25 июля в ходе посещения Ветковского района (Гомельская область) Лукашенко заявил о необходимости как можно скорее выводить «Госмсельмаш» на рентабельную работу. «Собирайтесь и думайте, но чтобы в будущем году мы перестали говорить о «Гомсельмаше» в отрицательном плане», — потребовал официальный лидер.