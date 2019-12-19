Лукашенко улетает в Санкт-Петербург

Пятницу, 20 декабря, Александр Лукашенко проведет за границей.

Фото из архива пресс-службы президента Беларуси

По информации его пресс-службы, в городе на Неве официальный белорусский лидер примет участие сразу в нескольких саммитах и проведет ряд двусторонних встреч.

Так, как сообщается, в Санкт-Петербурге в узком и расширенном составах пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета.

Среди тем, которые планируется обсудить, вопросы стратегии развития евразийской экономической интеграции; назначения главы (ожидается, что на эту должность будет назначен Михаил Мясникович) и персонального состава Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК)...

Напомним, в 2020 году председательствовать в ЕАЭС будет Беларусь.

Кроме этого, глава белорусского государства поучаствует в неформальном саммите руководителей стран, входящих в СНГ, в ходе которого будет возможность обсудить актуальную повестку дня в деятельности Содружества.

Запланирована также двусторонние встречи с зарубежными коллегами, центральной из которых станет беседа с российским лидером Владимиром Путиным.