Лукашенко улетает в Санкт-Петербург
Пятницу, 20 декабря, Александр Лукашенко проведет за границей.
По информации его пресс-службы, в городе на Неве официальный белорусский лидер примет участие сразу в нескольких саммитах и проведет ряд двусторонних встреч.
Так, как сообщается, в Санкт-Петербурге в узком и расширенном составах пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета.
Среди тем, которые планируется обсудить, вопросы стратегии развития евразийской экономической интеграции; назначения главы (ожидается, что на эту должность будет назначен Михаил Мясникович) и персонального состава Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК)...
Напомним, в 2020 году председательствовать в ЕАЭС будет Беларусь.
Кроме этого, глава белорусского государства поучаствует в неформальном саммите руководителей стран, входящих в СНГ, в ходе которого будет возможность обсудить актуальную повестку дня в деятельности Содружества.
Запланирована также двусторонние встречи с зарубежными коллегами, центральной из которых станет беседа с российским лидером Владимиром Путиным.