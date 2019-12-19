В Беларуси приведен в исполнение очередной смертный приговор.

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Именем государства расстреляли «смертника» Александра Осиповича, сообщила «Коммерческому курьеру» старший прокурор отдела прокуратуры Могилевской области Ольга Иванова, выступавшая на процессе гособвинителем.

Напомним, приговор в отношении 36-летнего жителя Бобруйска Александра Осиповича вынес 9 января судья Михаил Мельников на выездном заседании Могилевского областного суда.

Верховный суд 14 мая отклонил апелляционную жалобу. На заседании коллегии по уголовным делам Верховного суда Осипович просил изменить инкриминируемое ему обвинение «убийство двух и более лиц с особой жестокостью» на «убийство при превышении пределов необходимой самообороны». Ему было в этом отказано.

В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) осудили решение Верховного суда Беларуси оставить в силе смертный приговор.

20 июля 2018 года Осипович познакомился в кафе с жительницами Бобруйска Кристиной и Олесей, 27 и 26 лет. Позже они направились на квартиру, принадлежащую матери обвиняемого, где продолжили распивать спиртные напитки. В какой-то момент возник конфликт, в ходе которого подсудимый нанес женщинам многочисленные удары руками, ножом и молотком.

Согласно обвинению, одной жертве было нанесено 77 ударов молотком и руками в жизненно важные органы. У второй жертвы — 16 ран, почти все — в область головы и шеи. От полученных телесных повреждений женщины скончались на месте.

После, по данным следствия, обвиняемый «принял меры к расчленению и сокрытию трупов».

Ранее Осипович был неоднократно судим, в том числе за совершение преступлений против жизни и здоровья.

Беларусь — единственное в Европе государство, где продолжает применяться смертная казнь. За последние 20 лет в стране было расстреляно более 400 приговоренных к высшей мере наказания.

Европейские структуры и правозащитные международные организации неоднократно призывали власти Беларуси ввести мораторий на смертную казнь, а в перспективе — отменить ее полностью.