Андрейченко считает, что углубленная интеграция с РФ не станет угрозой суверенитету Беларуси

В переговорах с Россией по углубленной интеграции обсуждается решение экономических вопросов, заявил председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко, общаясь с журналистами 19 декабря в Минске.

На вопрос БелаПАН, как он относится к акциям оппозиции в защиту независимости, Андрейченко ответил: «Мне кажется, что оппозиция глубоко еще не разобралась в этих вопросах. Ведь речь идет об углублении экономической интеграции (с Россией. — БелаПАН.), и других каких-то вопросов нет. Как говорят сегодня наши оппоненты, что там вхождение в состав России и так далее, — этот вопрос даже не подлежит обсуждению».

Сам Андрейченко считает, что углубленная интеграция с Россией не станет угрозой независимости и суверенитету Беларуси.

«Мы так не рассматриваем. Неоднократно говорили, в том числе и президент Республики Беларусь, что вопрос так не стоит. Вопрос стоит об экономической интеграции, а не о политической и не о наднациональных органах», — подчеркнул он.

Председатель нижней палаты отметил, что сегодня стороны работают над дорожными картами по углублению интеграции в разных сферах.

«Вы знаете, что завтра состоится встреча президентов Республики Беларусь и Российской Федерации, будут обсуждаться эти вопросы. Думаю, когда будет принято какое-то решение, об этом [все] узнают», — добавил он.

По словам Андрейченко, он знаком с содержанием этих карт. На вопрос, не вызывает ли что-то в содержании этих документов у него тревоги, глава Палаты представителей заявил: «Нет, я вижу там решение экономических вопросов».