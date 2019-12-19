Палата представителей утвердила состав 14 постоянных комиссий

Палата представителей на заседании 19 декабря сформировала состав всех 14 постоянных комиссий.

После голосования комиссии в течение получаса провели отдельные заседания, на которых избрали заместителей председателей комиссии. Затем кандидатуры заместителей глав комиссий утвердили голосованием в Овальном зале.

Председатели постоянных комиссий были избраны на заседании Палаты представителей 11 декабря.

В состав комиссии по законодательству вошло девять человек: Светлана Любецкая (председатель), Ирина Довгало, Алексей Егоров (заместитель председателя), Людмила Жолнерчик, Ольга Креч, Ирина Луканская, Александр Омельянюк (заместитель председателя), Александр Сонгин и Виталий Уткин.

При предварительном обсуждении состава комиссий в комиссии по законодательству изъявило желание работать наименьшее число депутатов — три. По регламенту в составе комиссии должно быть от пяти до 13 человек.

В комиссию по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту вошло шесть депутатов: Валентин Семеняко (председатель), Игорь Волков (заместитель), Андрей Ганчук, Елена Потапова, Виктор Свилло (заместитель) и Светлана Шутова.

В комиссии по национальной безопасности девять человек: Олег Белоконев (председатель), Александр Данченко, Александр Дубов (заместитель), Евгений Зайцев, Игорь Лавриненко (заместитель), Марина Ленчевская, Иван Мамайко, Александр Маркевич и Игорь Мартынов (заместитель).

В комиссию по экономической политике вошло шесть человек: Леонид Брич (председатель), Светлана Горваль, Галина Лагунова (заместитель), Александр Машкаров, Анатолий Насеня и Татьяна Сайганова (заместитель).

В комиссии по бюджету и финансам семь человек: Людмила Нижевич (председатель), Светлана Бартош, Петр Вабищевич (заместитель), Виталий Васюков (заместитель), Наталья Голуб, Юлия Мурина (заместитель) и Сергей Стельмашок.

В комиссию по аграрной политике включено пять депутатов: Николай Шевчук (председатель), Александр Аутко (заместитель), Сергей Кравцов (заместитель), Александр Левчук и Ирина Полякова

В комиссию по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы вошло девять человек: Николай Васильков (председатель), Владимир Азаренко (заместитель), Валентина Бегеба (заместитель), Тамара Долгошей, Ирина Кралевич, Леонид Писаник, Павел Подконечный, Игорь Хлобукин и Жанна Чернявская (заместитель).

В комиссии по правам человека, национальным отношения и СМИ будет пять депутатов: Геннадий Давыдько (председатель), Лилия Ананич (заместитель), Мария Василевич, Людмила Здорикова, Валентина Ражанец (заместитель) и Наталья Тарасенко.

В комиссию по образованию, культуре и науке вошло девять человек: Игорь Марзалюк (председатель), Татьяна Автухова, Марина Васько, Андрей Злотников, Лилия Кирьяк (заместитель), Сергей Клишевич, Елена Колеснёва (заместитель), Людмила Подлужная и Ирина Рынейская (заместитель).

В комиссии по труду и социальным вопросам также будет девять человек: Людмила Кананович (председатель), Иван Гордейчик (заместитель), Анатолий Дашко, Инна Крачек, Олег Семенчук (заместитель), Павел Сильчёнок, Жанна Стативко (заместитель), Валерий Стрельченок и Ирина Супранович.

В комиссию по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике включено 10 человек: Людмила Макарина-Кибак (председатель), Владимир Гацко, Игорь Завалей, Валентина Курсевич (заместитель), Александр Масейков (заместитель), Павел Михалюк, Светлана Одинцова, Игорь Тавтын, Александр Шипуло (заместитель) и Марина Шкроб.

В комиссии по промышленности, топливно-энергетического комплексу, транспорту и связи будут работать семь депутатов: Игорь Комаровский (председатель), Александр Гранковский (заместитель), Денис Карась, Василий Панасюк (заместитель), Александр Саракач (заместитель), Владимир Синяк и Андрей Струневский.

В состав комиссии по жилищной политике и строительству вошло шесть человек: Виктор Николайкин (председатель), Евгений Адаменко, Александр Боболович (заместитель), Оксана Гайдук (заместитель), Василий Демидович (заместитель) и Вера Широкая.

В комиссии по международным делам 10 человек: Андрей Савиных (председатель), Валерий Воронецкий, Олег Гайдукевич (заместитель), Сергей Дик, Тенгиз Думбадзе (заместитель), Валентина Назаренко, Ольга Петрашова (заместитель), Павел Попко, Анна Старовойтова и Сергей Сыранков.