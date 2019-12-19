Фотофакт. Путмороз и Отморозочка отбирали подарки у минчан

Антиинтеграционное новогоднее представление состоялось днем 19 декабря в центре Минска на площади у здания Белгосфилармонии.

В представлении были задействованы Путмороз — новогодний антигерой, который не раздает подарки, а забирает их, его внучка Отморозочка — «выведенный в Сколково и протестированный на Донбассе» гибрид, а также добропорядочный белорус, который объяснил Путморозу и Отморозочке, что таких героев к нам никто не звал и здесь их никто не ждет.

Представление организовали активисты гражданской инициативы «Свежий ветер».

Фото Сергея Сацюка