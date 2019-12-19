В Минске прошла акция в поддержку политзаключенных

Десять человек пришли сегодня вечером к Красному костелу в центре Минска, чтобы выразить солидарность с политзаключенными.

Активисты оргкомитета по созданию Белорусской социал-демократической партии (Народная Грамада) и анархисты положили на ступени портреты находящихся в заключении соратников и поставили на них зажженные свечи. Над каждым портретом была надпись «Свободу политическим заключенным!»

Акция продлилась 20 минут и завершилась без инцидентов. Силовики вели видеозапись.

Солидарность с политзаключенными участники выразили в девятую годовщину разгона в центре Минска участников массовой акции протеста против фальсификации результатов президентских выборов, на которых, по официальным данным, победил Александр Лукашенко.

«Это значимый день в истории нашего народа. Такие дни, как 19 декабря 2010 года, составляют честь нашей нации, создают нашу нацию. Я сегодня пришел сюда, чтобы вспомнить те события», — заявил БелаПАН лидер оргкомитета БСДП (НГ) Николай Статкевич.

«Там пострадали люди, некоторые очень сильно, их судьбы повернули не в ту сторону. Поэтому я здесь, чтобы вспомнить тот день, поставить свечку и помолиться за счастье и здоровье этих людей и за успех нашей страны. Сейчас процессы входят в решающую стадию, следующий год будет решающим», — считает Статкевич.

Фото Яна Авсеюшкина