ОАЦ: Национальный центр мониторинга информбезопасности могут создать на базе компании beCloud

В Беларуси национальный центр мониторинга информационной безопасности может быть создан на базе компании beCloud. Об этом сообщил руководитель структурного подразделения Оперативно-аналитического центра (ОАЦ) при президенте Евгений Липлянин.

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«Со стороны Оперативно-аналитического центра мы видим, что компанией beCloud многое сделано, но должны последовать следующие шаги. Мы надеемся, что в ближайшем будущем та основа, то ядро, которое у вас уже реализовано, трансформируется в полноценный центр мониторинга информационной безопасности национального уровня», — отметил Липлянин.

«Возможно, в дальнейшем вы сможете предлагать свои услуги нашим соседям — предоставлять им качественные услуги в сфере информационной безопасности», — добавил представитель ОАЦ.

Липлянин обратил внимание, что инфраструктура аналитической и информационной системы, которая обеспечивала и поддерживала проведение вторых Европейских игр в Минске, была размещена в Республиканском центре обработки данных.

«И компания beCloud была одной из тех, кто обеспечил проведение этих игр на высоком уровне. Много ли вы слышали о каких-то событиях, связанных с информационной безопасностью, которые произошли в период Евроигр в Минске? Я знаю несколько, а вы, наверное, ни одного. А это говорит всего лишь о том, что коллектив beCloud все сделал тихо и качественно, и игры прошли на высоком уровне без каких-либо эксцессов и проблем», — подчеркнул представитель ОАЦ.

Республиканский центр обработки данных (РЦОД) beCloud — один из наиболее современных и надежных дата-центров в Восточной Европе, который предлагает клиентам высокий уровень безопасности, отказоустойчивости и качественную техническую поддержку.

На базе дата-центра развернута Республиканская облачная платформа beCloud для предоставления доступа к облачным сервисам всем государственным органам, а также коммерческим компаниям.

СООО «Белорусские облачные технологии» (beCloud) — подконтрольный государству инфраструктурный оператор, создан на основании указа президента в 2012 году. Деятельность beCloud заключается в проектировании, строительстве, оснащении и эксплуатации опорной сети передачи данных для Единой республиканской сети передачи данных; республиканского центра обработки данных; сети четвертого поколения LTE; участка транзитной магистрали сети электросвязи по территории Беларуси.