В Беларуси дорожает проезд в поездах

Пассажиры, перемещающиеся по Беларуси по железной дороге, уже в самое ближайшее время будут платить больше за проезд.

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Как сообщили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, тарифы на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на городских линиях увеличены на 10 копеек, на региональных и межрегиональных линиях они увеличатся в среднем на 5% (также на 5% вырастет стоимость перевозки багажа).

В ведомстве отметили, что на данный момент уровень возмещения населением затрат на перевозки «не достигает 20%», а бюджетное субсидирование на эти услуги «не осуществляется».