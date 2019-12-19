В Беларуси дорожает проезд в поездах

/ Экономика
Просмотров: 78

Пассажиры, перемещающиеся по Беларуси по железной дороге, уже в самое ближайшее время будут платить больше за проезд.

Фото rw.by

Как сообщили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, тарифы на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на городских линиях увеличены на 10 копеек, на региональных и межрегиональных линиях они увеличатся в среднем на 5% (также на 5% вырастет стоимость перевозки багажа).

В ведомстве отметили, что на данный момент уровень возмещения населением затрат на перевозки «не достигает 20%», а бюджетное субсидирование на эти услуги «не осуществляется».
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: БЖД рост цен Городские линии

Другие материалы на эту тему:

Вырастут ли цены на продукты перед Новым годом

Вырастут ли цены на продукты перед Новым годом

Почему власти снова взялись за цены

Почему власти снова взялись за цены

Беларусь стократно увеличила перевозки между Китаем и Европой

Беларусь стократно увеличила перевозки между Китаем и Европой

Почему народная инфляция вдвое выше официальной

Почему народная инфляция вдвое выше официальной