Фотофакт. В Киеве у посольства РФ прошла акция протеста против аннексии Беларуси

Около 50 человек собралось возле российского посольства в Киеве на акцию против аннексии Беларуси. Протест организовало движение солидарности «Разам» («Вместе»), не имеющее регистрации в Беларуси.

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В акции участвовали представители украинских и белорусских общественных объединений, движений и партий, сообщила пресс-служба «Разам».

«Поглощение Россией Беларуси приведет к катастрофическим последствиям в странах Балтии, в Польше. Это угрожает и Украине. Думаем, что должна быть реакция правительства, президента, Верховной Рады», — заявил заместитель председателя Всеукраинского объединения «Свобода» Юрко Сиротюк.

Он призвал белорусов не бояться и выходить на акции протеста против углубленной интеграции с Россией.

Участники пикета приняли заявление, в котором потребовали от белорусских властей прекратить преследование протестовавших на акциях 7 и 8 декабря в Минске против возможного подписания Александром Лукашенко в Сочи пакета документов об углублении интеграции.

В заявлении содержится призыв к украинским политическим партиям и общественным объединениям поддержать требования белорусского народа сохранить независимость страны.

От Верховной Рады активисты потребовали «принять заявление с осуждением попытки аннексии Беларуси со стороны путинской России».

После акции участники сожгли российский флаг, назвав его символом оккупации.

На 20 и 21 декабря лидеры белорусской оппозиции анонсировали очередные акции протесты против углубленной интеграции с Россией. Они приурочены к запланированной 20 декабря в Санкт-Петербурге встрече лидеров двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко.