«Белэнерго» предложило Польше схему по поставке электричества

Государственное производственное объединение «Белэнерго» продолжает вести переговоры с Польшей о возможностях торговли электрической энергией.

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Как сообщил на пресс-конференции 19 декабря в Минске генеральный директор объединения Павел Дрозд, связь между белорусской и польской энергосистемами представляет собой две линии 110 кВ, проходящие в районе Бреста, с общей пропускной способностью около 140 МВт.

В то же время «Белэнерго» считает возможными другие пути организации торговли электричеством.

«Мы предлагаем полякам работать через Литву — у них есть связь. То есть мы торгуем в Литву, а поляки замещают нашу электроэнергию на литовскую у себя в Польше», — назвал Дрозд один из возможных вариантов.

Вторым способом, по словам главы объединения, может быть строительство совместной вставки постоянного тока на белорусской или польской территории «с возможностью в дальнейшем работать параллельно, синхронно с Европейским союзом». Соответствующее предложение «Белэнерго» также обсуждает с польскими коллегами, но пока безрезультатно.

Ранее Дрозд сообщил, что, по информации на утро 19 декабря, Беларусь экспортировала через Литву в страны, где действует энергетический рынок Nord Pool, и на рынок Украины 2,309 млрд кВт·ч электричества (с начала года). Годовой объем экспорта, по его прогнозу, достигнет 2,35 млрд кВт·ч.

Установленная мощность объединенной энергосистемы страны на 1 января составляла 10.068,68 МВт. На энергоисточники в ведении ГПО «Белэнерго» приходилось 88,8% мощности всей отечественной энергосистемы — 8.938,34 МВт.

Мощность действующих в стране 42 тепловых электростанций составляла 8.841,08 МВт, а 25 гидроэлектростанций и Новогрудского ветроэлектрического парка — 88,26 и 9 МВт соответственно. Мощность блок-станций — генерирующих установок вне ведения государственного оператора — 1.130,34 МВт.

За прошлый год в стране было сгенерировано 38,79 млрд киловатт-часов электроэнергии. Объем произведенного в 2019 году электричества, по оценке Минэнерго, достигнет 40,3 млрд кВт·ч.