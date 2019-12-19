Зась: в новом плане обороны упор сделан на противостояние дестабилизации внутри Беларуси

В новом плане обороны Беларуси больше внимания уделено вопросам противостояния дестабилизации ситуации внутри самой страны, потому что это, безусловно, является элементом обороны государства.

Минск, 25 марта 2017 года

Как сообщил госсекретарь Совета безопасности Станислав Зась 19 декабря после заседания Совбеза, на котором Александр Лукашенко подписал новый план обороны, «это реальность нашей современности, с которой столкнулись по всему миру».

«Все начинается с дестабилизации ситуации в стране, провоцирования внутреннего вооруженного конфликта. И это уже оборона государства. Все это дело просчитано, и мы в состоянии обеспечить оборону государства, исходя из тех возможностей, которые у нас есть», — сказал Зась в эфире новостей телеканала ОНТ .

В целом, по словам главы Совбеза, в новом плане обороны Беларуси акцент главным образом делается на предотвращении развязывания агрессии, на стратегическом сдерживании.

В новом документе этому моменту уделено куда больше внимания, нежели в предыдущем. Также белорусскими военными были разработаны специальные документы по вопросам стратегического сдерживания.

Рассказал госсекретарь Совбеза и о планах государства по повышению расходов на оборону. Так, в ближайшие 10 лет расходы на армию вырастут до 1,5% от ВВП.

На заседании также была подписана Концепция строительства и развития Вооруженных Сил до 2030 года. Новый документ не предполагает каких-либо радикальных изменений, белорусская армия продолжит удерживать курс на сохранение существующего состава и структуры, а также качественное развитие и перевооружение.