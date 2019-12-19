Штормовое предупреждение: уровень опасности повысили до оранжевого

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Как сообщалось ранее, в пятницу Беларусь ожидает неблагоприятное погодное явление.

Фото pixabay.com

Наблюдающиеся в западных регионах страны туманы, в период с 21 часа в четверг до трех часов в пятницу, распространятся практически по всем районам республики и сохранятся 20 декабря до 10-12 часов. Видимость в туманах 100-500 м.

В этой связи синоптики повысили уровень опасности с желтого до оранжевого.

В связи с этим ГАИ убедительно просит водителей:

  • быть предельно внимательными и осторожными;
  • соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и правила проезда пешеходных переходов;
  • для обозначения своего автомобиля включить ближний свет или противотуманные фары;
  • избегать внезапных торможений: при необходимости остановки скорость нужно снижать плавно;
  • несколько раз нажать на педаль тормоза, тем самым подав сигнал, предупреждающий водителей, которые движутся позади.

Есть рекомендации и для пешеходов:

  • переходить дорогу только в предназначенных для этого местах, убедившись в том, что все транспортные средства остановились и уступают дорогу;
  • использовать в темное время суток и в условиях недостаточной видимости фликеры.

Как вести себя в туман рекомендуют и спасатели.
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Тэги: оранжевый уровень опасности штормовое предупреждение туман

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