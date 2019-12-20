Судьба транзита газа через Украину решится на переговорах «Газпрома» и «Нафтогаза» в Минске

В Минске 20 декабря пройдут переговоры представителей «Газпрома» и «Нафтогаза» о транзите российского газа через украинскую территорию.

Как сообщил министр энергетики и охраны окружающей среды Украины Алексей Оржель на своей странице в социальной сети, накануне стороны встречались в Берлине, где «достигли принципиальных договоренностей о деталях нового договора на транспортировку газа».

В Минске украинские переговорщики рассчитывают «выйти на финальные решения». Встреча пройдет в трехстороннем формате: Украина — Россия — Еврокомиссия. Последняя будет участвовать «в онлайн-формате».

Нынешний контракт на транспортировку российского газа через Украину, подписанный в 2009 году, истекает 31 декабря. Москва предлагает новый контракт на год, Киев — на десять лет. Газовый вопрос обсуждался президентами двух стран Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным 9 декабря в Париже в рамках нормандского саммита.

Ситуация осложняется тем, что, с одной стороны, Россия вскоре введет в эксплуатацию магистральный газопровод в обход Украины, из РФ в Западную Европу по дну Балтийского моря («Северный поток-2»), а с другой, Киев настаивает на выплате «Газпромом» 3 млрд долларов в соответствии с решением Стокгольмского арбитража (на основании зачета взаимных требований), но готов взять газом.

31 декабря нынешнего года истекает и договор на поставку российского газа в Беларусь. Сейчас Минск покупает газ по 127 долларов за 1.000 кубометров и рассчитывает на снижение цены в 2020 и последующие годы.

По мнению белорусской стороны, стоимость газа должна быть такой же, как для Смоленской области, плюс расходы на транспортировку.

19 декабря президент РФ Владимир Путин заявил на пресс-конференции в Москве, что для этого «нужны общие правила в виде законов, в том числе в сфере налогового обложения, в сфере дотационной политики, в сфере поддержки из бюджетов различных уровней тех или иных отраслей, для этого даже нужны общие наднациональные органы — контрольный и эмиссионный». Сейчас, по словам российского руководителя, доходность от продаж в Европу и Беларусь для «Газпрома» отличается в четыре раза.

Будут ли 20 декабря представители «Газпрома» обсуждать в Минске новый договор о поставке газа в Беларусь, пока неизвестно. Александр Лукашенко этот день проведет в Санкт-Петербурге на заседании Высшего Евразийского экономического совета, перед которым состоится очередной раунд переговоров с Путиным о проблемах углубления интеграции.