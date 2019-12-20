Белорусские и литовские таможенники готовы к максимальному пропуску автомобилей в праздники

В пункте пропуска «Каменный Лог-Мядининкай» прошла встреча глав белорусской и литовской таможенных служб Юрия Сенько и Йонаса Мишкиниса.

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В ходе встречи, как сообщает пресс-служба ГТК, стороны обсудили координацию совместных действий по «возможности пропуска максимального количества транспортных средств через белорусско-литовскую границу». Данная тема особо актуальна в период новогодних и рождественских выходных.

Белорусско-литовское направление является одним из самых востребованных как для перевозчиков, так и для граждан. Транспортный поток через данный участок границы в этом году составил почти 30% от общего количества пересекающих белорусскую границу авто.

На данный момент, по сведениям Госпогранкомитета, очереди большегрузных автомобилей есть лишь в двух пунктах пропуска на границе с Литвой: в «Беняконях» и «Привалке» скопилось почти 200 фур (более 90 в каждом).