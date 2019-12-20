Назван топ-10 самых ожидаемых кинолент 2020 года

До Нового года осталось не так много времени, поэтому киноманы уже находятся в предвкушении новинок, информация о которых нередко появлялась в СМИ.

Так, киноресурс IMDb составил топ-10 самых ожидаемых картин 2020 года.

На вершине рейтинга расположился фильм Кэти Янь «Хищные птицы», в котором группа супергероинь противостоит преступному лидеру Черной Маске.

Среди лидеров ожиданий картина Джеффа Фаулера «Соник в кино», основанная на серии видеоигр Sonic the Hedgehog, а также боевик Джозефа Косински «Топ Ган: Мэверик», являющийся продолжением фильма «Лучший стрелок».

Вот как выглядит десятка:

«Хищные птицы» (Кэти Янь); «Соник в кино» (Джефф Фаулер); «Топ Ган: Мэверик» (Джозеф Косински); «Не время умирать» (Кэри Фукунаги); «Черная вдова» (Кейт Шортланд); «Мулан» (Ники Каро); «Чудо-женщина: 1984» (Пэтти Дженкинс); «Дюна» (Дени Вильнев); «King’s Man: Начало» (Мэттью Вон); «Форсаж 9» (Джастин Лин).