Назван топ-10 самых ожидаемых кинолент 2020 года

/ Культура
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До Нового года осталось не так много времени, поэтому киноманы уже находятся в предвкушении новинок, информация о которых нередко появлялась в СМИ.

Так, киноресурс IMDb составил топ-10 самых ожидаемых картин 2020 года.

На вершине рейтинга расположился фильм Кэти Янь «Хищные птицы», в котором группа супергероинь противостоит преступному лидеру Черной Маске.

Среди лидеров ожиданий картина Джеффа Фаулера «Соник в кино», основанная на серии видеоигр Sonic the Hedgehog, а также боевик Джозефа Косински «Топ Ган: Мэверик», являющийся продолжением фильма «Лучший стрелок».

Вот как выглядит десятка:

  1. «Хищные птицы» (Кэти Янь);
  2. «Соник в кино» (Джефф Фаулер);
  3. «Топ Ган: Мэверик» (Джозеф Косински);
  4. «Не время умирать» (Кэри Фукунаги);
  5. «Черная вдова» (Кейт Шортланд);
  6. «Мулан» (Ники Каро);
  7. «Чудо-женщина: 1984» (Пэтти Дженкинс);
  8. «Дюна» (Дени Вильнев);
  9. «King’s Man: Начало» (Мэттью Вон);
  10. «Форсаж 9» (Джастин Лин).

Ранее Naviny.by писали, что Тодд Маккарти, один из ведущих американских кинокритиков, работающий на The Hollywood Reporter, составил свою десятку главных кинокартин уходящего года.
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