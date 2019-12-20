Назван топ-10 самых ожидаемых кинолент 2020 года
До Нового года осталось не так много времени, поэтому киноманы уже находятся в предвкушении новинок, информация о которых нередко появлялась в СМИ.
Так, киноресурс IMDb составил топ-10 самых ожидаемых картин 2020 года.
На вершине рейтинга расположился фильм Кэти Янь «Хищные птицы», в котором группа супергероинь противостоит преступному лидеру Черной Маске.
Среди лидеров ожиданий картина Джеффа Фаулера «Соник в кино», основанная на серии видеоигр Sonic the Hedgehog, а также боевик Джозефа Косински «Топ Ган: Мэверик», являющийся продолжением фильма «Лучший стрелок».
Вот как выглядит десятка:
- «Хищные птицы» (Кэти Янь);
- «Соник в кино» (Джефф Фаулер);
- «Топ Ган: Мэверик» (Джозеф Косински);
- «Не время умирать» (Кэри Фукунаги);
- «Черная вдова» (Кейт Шортланд);
- «Мулан» (Ники Каро);
- «Чудо-женщина: 1984» (Пэтти Дженкинс);
- «Дюна» (Дени Вильнев);
- «King’s Man: Начало» (Мэттью Вон);
- «Форсаж 9» (Джастин Лин).
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