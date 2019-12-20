Видеофакт. В Гомеле произошла крупная авария

Крупное дорожно-транспортное происшествие произошло накануне вечером в Гомеле на проспекте Речицкий.

Как сообщили в пресс-службе МВД, примерно в 19:30 21-летняя водитель «Мерседеса» не справилась с управлением авто и врезалась в «Джип Гранд Чероки», которым управлял ее 41-летний муж.

От удара «Мерседес» выбросило на встречку, где он совершил столкновение с «БМВ» и «Опелем».

Девушку в больницу увезла «скорая» (к счастью, полученные травмы оказались не очень серьезными и ее отпустили домой).

За помощью к медикам обратился и водитель «БМВ». Как оказалась, он управлял автомобилем будучи нетрезвым (освидетельствование зафиксировало более 1 промилле алкоголя).

На днях сообщалось, что 33-летняя жительница деревни Большевик (Минский район) отвезла в конце минувшей недели рано утром своего пятилетнего ребенка в детский сад. Возвращаясь домой, она задела своей «Тойотой» припаркованный «Рено».

Заподозрив нарушительницу в употреблении спиртного, экипаж ДПС, прибывший на место ДТП, доставил ее для медосвидетельствования. Экспертиза показала: «концентрация паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе составила 1,05 промилле».

Как ранее писали Naviny.by, на территории Могилевской области проводится спецмероприятие по борьбе с пьяными водителями.

Напомним, в Беларуси участник дорожного движения считается нетрезвым, если у него в крови или выдыхаемом воздухе содержится 0,3 промилле алкоголя.