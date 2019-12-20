Видеофакт. В Гомеле произошла крупная авария

/ Происшествия
Просмотров: 491

Крупное дорожно-транспортное происшествие произошло накануне вечером в Гомеле на проспекте Речицкий.

Как сообщили в пресс-службе МВД, примерно в 19:30 21-летняя водитель «Мерседеса» не справилась с управлением авто и врезалась в «Джип Гранд Чероки», которым управлял ее 41-летний муж.

От удара «Мерседес» выбросило на встречку, где он совершил столкновение с «БМВ» и «Опелем».

Девушку в больницу увезла «скорая» (к счастью, полученные травмы оказались не очень серьезными и ее отпустили домой).

За помощью к медикам обратился и водитель «БМВ». Как оказалась, он управлял автомобилем будучи нетрезвым (освидетельствование зафиксировало более 1 промилле алкоголя).

На днях сообщалось, что 33-летняя жительница деревни Большевик (Минский район) отвезла в конце минувшей недели рано утром своего пятилетнего ребенка в детский сад. Возвращаясь домой, она задела своей «Тойотой» припаркованный «Рено».

Заподозрив нарушительницу в употреблении спиртного, экипаж ДПС, прибывший на место ДТП, доставил ее для медосвидетельствования. Экспертиза показала: «концентрация паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе составила 1,05 промилле».

Как ранее писали Naviny.by, на территории Могилевской области проводится спецмероприятие по борьбе с пьяными водителями.

Напомним, в Беларуси участник дорожного движения считается нетрезвым, если у него в крови или выдыхаемом воздухе содержится 0,3 промилле алкоголя.
Оценка: 
Средняя: 3 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ДТП пьянство за рулем Город: Гомель

Другие материалы на эту тему:

День жестянщика. В сети появились фото и видео последствий гололеда

День жестянщика. В сети появились фото и видео последствий гололеда

Хотел проучить женщину-водителя, а устроил массовое ДТП

Хотел проучить женщину-водителя, а устроил массовое ДТП

ГАИ предлагает заметно усилить наказание за пьяное вождение

ГАИ предлагает заметно усилить наказание за пьяное вождение

По полочкам. Как вести себя, если ваш автомобиль разбил лось?

По полочкам. Как вести себя, если ваш автомобиль разбил лось?