Белорусский рубль падает к российскому в преддверии встречи Лукашенко и Путина

Белорусский рубль сдает свои позиции за несколько часов до встречи в Санкт-Петербурге Александра Лукашенко и Владимира Путина.

Как свидетельствуют данные с открытия торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже, российская валюта добавляет 0,0015 пункта и торгуется на уровне 3,3685 белорусского рубля за 100 российских.

Две другие основные иностранные валюты свои позиции пока сдают: