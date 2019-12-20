Белорусский рубль падает к российскому в преддверии встречи Лукашенко и Путина
Белорусский рубль сдает свои позиции за несколько часов до встречи в Санкт-Петербурге Александра Лукашенко и Владимира Путина.
Как свидетельствуют данные с открытия торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже, российская валюта добавляет 0,0015 пункта и торгуется на уровне 3,3685 белорусского рубля за 100 российских.
Две другие основные иностранные валюты свои позиции пока сдают:
- доллар на 0,0003 пункта — 2,1044 белорусского рубля;
- евро на 0,0031 пункта — 2,3382 белорусского рубля.