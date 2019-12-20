Фотофакт. Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург

Белорусский борт №1, отправившийся сегодня рано утром из Национального аэропорта Минск, благополучно приземлился на российской земле, куда Александр Лукашенко прибыл для участия в ряде саммитов.

Несмотря на то, что на сегодня в Северной столицы России запланированы заседание глав государств-участников Евразийского экономического союза и неформальный саммит руководителей стран-участников Содружества Независимых Государств, главными во время нынешнего визита будут переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Отметим, что у трапа самолета официального лидера белорусского государства встречал в том числе и посол России в Минске Дмитрий Мезенцев.