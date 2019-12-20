Лукашенко дал характеристику сотрудникам КГБ

Александр Лукашенко назвал сотрудников Комитета государственной безопасности Беларуси ответственными и компетентными.

Как говорится в поздравлении с профессиональным праздников сотрудников спецслужбы, «находясь на страже суверенных интересов Родины, на переднем рубеже противодействия вызовам и угрозам национальной безопасности, оберегая стабильность в обществе», они служат «главным целям развития современной независимой Беларуси».

По его мнению, благодаря «высокой ответственности, исключительной компетентности и личной безупречности», сотрудники госбезопасности «эффективно решают сложнейшие стратегические задачи».

По мнению Лукашенко, своими успехами сотрудники КГБ продолжают традиции многих поколений сотрудников одной из самых влиятельных и эффективных спецслужб в истории.