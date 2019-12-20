Александр Хацкевич подписал контракт с ФК «Ротор»

В пятницу, 20 декабря, белорусский футбольный специалист, экс-наставник национальной сборной нашей страны Александр Хацкевич подписал контракт с футбольным клубом «Ротор».

Фото ФК «Ротор»

Сегодня, как отмечает пресс-служба волгоградского клуба, тренер и генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь» на Мамаевом кургане.

Как сообщается, Хацкевич приступит к выполнению своих обязанностей 12 января, на первом сборе в Турции.

В тренерский штаб войдут также Максим Шацких (старший тренер), Виталий Шпанюк (тренер по физподготовке) и Виталий Варивончик (тренер вратарей).

Напомним, кроме сборной Беларуси в тренерской карьере Хацкевича значатся минское и киевское «Динамо», «Витебск», а также национальная сборная Украины (ассистент главного тренера).