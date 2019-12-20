Полсотни человек вызваны в милицию для составления протоколов за акции 7 и 8 декабря

За участие в акциях протеста против интеграции с Россией, которые прошли в Минске 7 и 8 декабря, более 40 человек вызваны в милицию для составления протоколов и профилактических бесед, сообщают правозащитники.

Протоколы в отношении участников акций составляются по ст. 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии). Многих вызывают на беседы, чтобы предупредить о недопустимости нарушения законодательства о массовых мероприятиях, отмечают правозащитники.

По информации spring96.org , в числе тех, кого вызвали в милицию, Владимир Некляев, Валентин Стефанович, Илья Добротвор, Ольга Быковская, Алёна Янушковская, Павел Северинец, Владимир Орлов, Виталий Тригубов, Иван Цуранков, Денис Юркевич, Майя Наумова, Виктор Савич, Петр Маркелов, Андрей Шарендо, Дмитрий Марчук, Николай Козлов, Дмитрий Козлов (блогер Серый Кот), Ольга Ковалькова, Виктор Ковальков (отец Викентий), Леонид Кулаков, Галина Лагацкая, Арсений Дедок, Андрей Кудик, Алексей Прохоров, Павел Белоус, Дмитрий Казакевич, Антон Жилко, Юрий Губаревич, Денис Красочко, Николай Бомбиза, Наталья Ладутько, Владимир Невмержицкий, Евгений Афнагель, Петр Садовский, Алексей Марочкин, Дмитрий Кучук, Петр Рябушко, Дина Мархаток, Михаил Воронцов и Виктор Кулак (вызывают на профилактическую беседу). Также в милицию вызвали троих несовершеннолетних — Иллариона Трусова, Никиту Боровкова и Никиту Стружевского.

15 декабря в отношении активистки организации «Движение «За Свободу», журналистки Ольги Быковской, которую вызвали в УВД Ленинского района Минска, составили протокол по ст. 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии).

16 декабря аналогичный протокол был составлен в отношении Ильи Добротвора, который 7 декабря снимал фоторепортаж для электронного издания, с которым он сотрудничает. Он не согласился с протоколом, о чем и сделал отметку в документе.

Как сообщалось, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель получил 15 суток ареста «за акцию в защиту независимости». Об этом написал оппозиционный активист Павел Юхневич на своей странице в «Фейсбуке».

Ранее сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец сообщил БелаПАН, что в Центре изоляции правонарушителей на переулке Окрестина в Минске находятся координатор «Европейской Беларуси» Максим Винярский и лидер незарегистрированной организации «Молодой фронт» Денис Урбанович. По словам Северинца, об аресте Винярского на 15 суток стало известно после того, как родные передали ему передачу в ЦИП.

Сам Северинец также получил 15 суток за участие в акциях протеста против интеграции с Россией. Такое решение принял 18 декабря суд Советского района Минска. После суда политика отвезли в УВД Советского района. «Там меня завели в подвал, где товарищ полковник прочитал мне лекцию о том, что 7 и 8 декабря демонстранты нарушали закон, — рассказал Северинец. — Призвал не нарушать закон 20-го, потому что будут елки, будут дети. После этого мне сказали, мол, идите домой. Я спросил, а что с 15 сутками. Ответили: «Ничего не знаем». Вывели на крыльцо и отпустили».