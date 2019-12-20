Полсотни человек вызваны в милицию для составления протоколов за акции 7 и 8 декабря
За участие в акциях протеста против интеграции с Россией, которые прошли в Минске 7 и 8 декабря, более 40 человек вызваны в милицию для составления протоколов и профилактических бесед, сообщают правозащитники.
Протоколы в отношении участников акций составляются по ст. 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии). Многих вызывают на беседы, чтобы предупредить о недопустимости нарушения законодательства о массовых мероприятиях, отмечают правозащитники.
По информации
15 декабря в отношении активистки организации «Движение «За Свободу», журналистки Ольги Быковской, которую вызвали в УВД Ленинского района Минска, составили протокол по ст. 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии).
16 декабря аналогичный протокол был составлен в отношении Ильи Добротвора, который 7 декабря снимал фоторепортаж для электронного издания, с которым он сотрудничает. Он не согласился с протоколом, о чем и сделал отметку в документе.
Как сообщалось, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель получил 15 суток ареста «за акцию в защиту независимости». Об этом написал оппозиционный активист Павел Юхневич на своей странице в «Фейсбуке».
Ранее сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец сообщил БелаПАН, что в Центре изоляции правонарушителей на переулке Окрестина в Минске находятся координатор «Европейской Беларуси» Максим Винярский и лидер незарегистрированной организации «Молодой фронт» Денис Урбанович. По словам Северинца, об аресте Винярского на 15 суток стало известно после того, как родные передали ему передачу в ЦИП.
Сам Северинец также получил 15 суток за участие в акциях протеста против интеграции с Россией. Такое решение принял 18 декабря суд Советского района Минска. После суда политика отвезли в УВД Советского района. «Там меня завели в подвал, где товарищ полковник прочитал мне лекцию о том, что 7 и 8 декабря демонстранты нарушали закон, — рассказал Северинец. — Призвал не нарушать закон 20-го, потому что будут елки, будут дети. После этого мне сказали, мол, идите домой. Я спросил, а что с 15 сутками. Ответили: «Ничего не знаем». Вывели на крыльцо и отпустили».