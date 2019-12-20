Верховный суд оставил без изменений приговор по двойному убийству в школе в Столбцах

Верховный суд 20 декабря на закрытом заседании рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело по обвинению несовершеннолетнего в убийстве двух лиц и покушении на убийство в школе в Столбцах.

Приговор оставлен без изменения, сообщила БелаПАН официальный представитель ВС Юлия Ляскова.

Минский областной суд 11 сентября приговорил подростка к 13 годам лишения свободы в воспитательной колонии.

Он признан виновным в умышленном убийстве двух лиц из хулиганских побуждений (п. 1, 13 ч. 2 ст. 139 УК), покушении на умышленное убийство двух лиц в связи с выполнением ими общественного долга (ч. 1 ст. 14 и п. 1, 10 ч. 2, ст. 139 УК), а также в особо злостном хулиганстве (ч. 3 ст. 339 УК).

По данным следствия, 11 февраля 2019 года ученик 10-го класса 2003 года рождения, житель Столбцов (Минская область), ударил ножом учительницу истории и обществоведения и ученика 11-го класса, которые скончались на месте происшествия. Подросток скрылся с места преступления, но вскоре был задержан и взят под стражу.

«Обвиняемый, руководствуясь хулиганскими мотивами, незадолго до совершения убийства нанес удар молотком своему однокласснику, причинив ему ссадину, — сообщала по итогам расследования пресс-служба Следственного комитета. — В дальнейшем, демонстрируя свое мнимое превосходство и исключительность по отношению к окружающим, подросток нанес учительнице ножом не менее двух ударов. Выбежав из кабинета, он причинил ножевые ранения двум одноклассникам, пытавшимся пресечь его противоправные действия. Затем он зашел в другой кабинет и нанес удары ножом ученику 11-го класса. Выйдя в коридор, он угрожал ножом заместителю директора и учителю биологии, затем спустился в вестибюль и угрожал ножом однокласснице, а также поцарапал им ей шею. Впоследствии скрылся с места происшествия».

Согласно заключению комплексной стационарной психолого-психиатрической экспертизы, подросток мог в полной мере осознавать значение своих действий и руководить ими.

Сообщалось также, что вину подросток признал частично.