Путин поприветствовал Лукашенко, но ничего не пообещал

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В Санкт-Петербурге началась встреча президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина.

Фото пресс-службы Кремля

В качестве хозяина встречи, российский лидер заметил, что «очень рады» видеть коллегу в городе на Неве.

Путин отметил, что сегодня в Санкт-Петербурге будет проходить «нужное и приятное мероприятие с нашими коллегами по интеграционным объединениям».

Глава российского государства обратил внимание на то, что в рамках Союзного государства сделано не так много, «все-таки результаты работы в рамках этого документа [Союзного договора] тоже значительные».

Он, в частности, напомнил, что когда интеграция только начиналась, «товарооборот был 9 млрд долларов, а сейчас он 35,5».

Сюжет: Углубленная интеграция
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Тэги: Беларусь-Россия Союзное государство Персона: Владимир Путин Александр Лукашенко Город: Санкт-Петербург

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