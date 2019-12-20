Путин поприветствовал Лукашенко, но ничего не пообещал

В Санкт-Петербурге началась встреча президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина.

Фото пресс-службы Кремля

В качестве хозяина встречи, российский лидер заметил, что «очень рады» видеть коллегу в городе на Неве.

Путин отметил, что сегодня в Санкт-Петербурге будет проходить «нужное и приятное мероприятие с нашими коллегами по интеграционным объединениям».

Глава российского государства обратил внимание на то, что в рамках Союзного государства сделано не так много, «все-таки результаты работы в рамках этого документа [Союзного договора] тоже значительные».

Он, в частности, напомнил, что когда интеграция только начиналась, «товарооборот был 9 млрд долларов, а сейчас он 35,5».