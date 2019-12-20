Лукашенко на встрече с Путиным заговорил цифрами

Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным подчеркнул, что стороны за все годы союзного строительства сделали очень много, но об этом не сообщали людям.

Фото пресс-службы президента Беларуси

«Мы действительно сделали очень много. И не только в социальном плане, для наших людей, это правда, но и очень многое сделали в экономике», — присс-служба Кремля слова Лукашенко.

Глава белорусского государства констатировал, что «у нас никаких вопросов к нашим дипломатическим ведомствам, у нас единая граница, у нас единая таможня, в данном случае на западе. 110 миллионов тонн груза перемещается сегодня с востока на запад, с запада на восток через Беларусь».

Лукашенко также напомнил, что сейчас «работает единая таможня, единая граница, единая противовоздушная оборона, единая группировка вооруженных сил, созданная Россией и Беларусью на западном направлении».

Он также отметил, что никаких проблем у России нет для полетов над Беларусью: «Полеты мы всегда обеспечиваем исключительно порядочно. У нас никогда не было с вами, россиянами вопросов по поводу перевозок авиатранспортом. Наши аэропорты в Москве, Минске и не только работают очень эффективно. И даже с нашими областями работают неплохо».

Кроме этого, глава белорусского государства отметил, что «Беларусь покупает у вас не только сырье, но и комплектующие. И на предприятиях в России, с которыми имеют контакты наши предприятия, производя финишную продукцию, работает больше 10 миллионов россиян».

По словам белорусского президента, Минск обычно умножает количество людей, поэтому, по его мнению, следует представить, сколько россиян работает на предприятиях, завязанных на Беларусь.