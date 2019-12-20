По нефти, газу и налогам Лукашенко и Путин пока не договорились

Россия и Беларусь пока не достигли соглашения по нефти, газу и налоговой сфере. Об этом по итогам переговоров двух президентов 20 декабря в Санкт-Петербурге сообщил журналистам глава Минэкономиразвития России Максим Орешкин.

Видео общения Орешкина с прессой опубликовал telegram-канал «Пул N3» , близкий к пресс-службе президента России.

«Мы следовали в рамках тех договоренностей, которые были достигнуты в Сочи, — сказал Орешкин. — Президенты дали ряд указаний, и мы сделали очередной шаг вперед с точки зрения согласования вопросов. Согласованы полностью вопросы в сфере сельского хозяйства, связи, таможни, урегулирования алкогольного рынка».

По его словам, по итогам сегодняшних переговоров остались «три группы вопросов, которые блокируют финальные договоренности». «Это договоренности в нефтяной, газовой и налоговой сфере, — отметил Орешкин. — Три группы вопросов, которые осталось решить, чтобы финализировать все дорожные карты. Напомню, у нас 31 дорожная карта, три блока вопросов остались, которые мешают достигнуть пакетной договоренности».

На вопрос, запланирована ли до нового года еще одна встреча президентов России и Беларуси, Максим Орешкин не ответил.