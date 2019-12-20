В Беларуси исчез политический блогер «Серый кот»

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В правозащитный центр «Весна» поступила информация, что Дмитрий Козлов давно не выходит на связь, а некоторые его страницы в социальных сетях взломаны.

Источник: racyja.com

Вчера, 19 декабря, в Минске над Дмитрием должен был состояться суд за участие в одном из массовых мероприятий в столице. По информации orsha.eu, он уехал из Барани и пропал.

Если кто-то знает о возможном местонахождении Дмитрия Козлова, сообщите в правозащитный центр «Весна»: + 37529-8413981 (приемная), или +37529-7119545 (Оршанский филиал).
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Тэги: Серый кот БАЖ блогер Персона: Дмитрий Козлов Город: Орша

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