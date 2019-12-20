Wargaming подала иски к своим бывшим сотрудникам на 1,7 млн долларов

Компания подала иски к своим бывшим сотрудникам, которые работают в ООО «БлицТим», с требованием компенсировать до полумиллиона долларов с человека.

Претензия Wargaming: сотрудники Blitz Team используют движок, который является производным от движка игры World of Tanks Blitz. Сотрудники Blitz Team возражают: WG неоднократно публично заявляла, что движок игры свободно доступен под Open Source лицензией BSD3, сообщает dev.by .

«Компания Wargaming столкнулась с нарушениями своих исключительных прав некоторыми бывшими сотрудниками на территории Беларуси, США и других стран. В ходе расследования были выявлены факты, которые стали причиной обращения в суд и другие компетентные органы», — прокомментировали иск к бывшим сотрудникам в Wargaming.

В 2014 году Wargaming приобрела исключительные права на версию движка DAVA Engine, которая была размещена в 2011 году на GitHub. Эта версия находится в открытом доступе и в настоящее время. Однако, начиная с 2014 года, Wargaming провела большую работу по усовершенствованию технологии. Размещение на GitHub кода DAVA Engine, созданного Wargaming, начиная с 2014 года, не было авторизовано компанией. Wargaming обратилась за защитой нарушенных прав на версии движка DAVA Engine, разработанные компанией после 2014 года, которые не являются Open Source технологией.

Геймдев-студию Blitz Team основали бывшие сотрудники Wargaming Кирилл Поляков и Виктор Клещенко полтора года назад. Оба стояли у истоков World of Tanks Blitz. Blitz Team разрабатывает мобильный PVP-шутер Battle Prime. В основе игры — авторский движок Blitz Engine, вокруг которого и идет спор.

В сентябре Кирилл Поляков рассказывал в интервью dev.by в том числе об условиях «развода» с Wargaming, а также о возможном партнёрстве с бывшим работодателем.

«Мы, когда решили делать свою игру, для чистоты рук решили создать свой движок (и сетевой, и серверный) и написать игру с нуля. Даже по временным рамкам, сеттингу, стилистике она разведена с продуктами Wargaming. Если вы посмотрите нашу игру — она ничьих прав и интересов не ущемляет. Мы следим за кармой. Танков и кораблей в нашей игре нет. Не скрою, есть некоторые вопросы и недопонимания по поводу названия, но я считаю это несколько высосанным из пальца и недостойным обсуждения в компании адекватных людей», — считает Кирилл Поляков.

Шутер Battle Prime студия Blitz Team запустила в тестовом режиме в июле. За пять дней игра вошла в топ-5 бесплатных приложений и в топ-2 в категории Action в AppStore на Филиппинах. В мировой релиз игра вышла 9 декабря. Через 8 дней пять сотрудников Blitz Team получили уведомление из Верховного Суда об исках со стороны Wargaming.​