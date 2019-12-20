Яндекс записал для Алисы сказки на белорусском языке

Яндекс записал для своего голосового помощника Алисы сказки на белорусском языке. Сказки читали известные белорусские исполнители.

Так, Лявон Вольский записал сказку «Баран бок абадран», Руся прочитала «Сляпы, глухі і бязногі», группа NaviBand дуэтом исполнили сказку «Піліпка-сынок».

Музыканты сами выбрали сказки, которые им ближе, и прочитали так, как читали бы собственным детям.

Послушать сказки на белорусском можно в умных колонках Яндекса — Станции и Станции Мини, а также в приложении Яндекс для iOS и Android, в Браузере, Навигаторе и других устройствах и приложениях Яндекса, где есть Алиса.

Наряду с белорусскими Алиса знает более сотни сказок на русском языке.