Яндекс записал для Алисы сказки на белорусском языке

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Яндекс записал для своего голосового помощника Алисы сказки на белорусском языке. Сказки читали известные белорусские исполнители.

Так, Лявон Вольский записал сказку «Баран бок абадран», Руся прочитала «Сляпы, глухі і бязногі», группа NaviBand дуэтом исполнили сказку «Піліпка-сынок».

Музыканты сами выбрали сказки, которые им ближе, и прочитали так, как читали бы собственным детям.

Послушать сказки на белорусском можно в умных колонках Яндекса — Станции и Станции Мини, а также в приложении Яндекс для iOS и Android, в Браузере, Навигаторе и других устройствах и приложениях Яндекса, где есть Алиса.

Наряду с белорусскими Алиса знает более сотни сказок на русском языке.
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Тэги: Яндекс Алиса белорусские сказки Персона: Лявон Вольский Руся

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