267 биографических очерков о выдающихся белорусах собрали в «Виртуальной галерее»

В Минске презентовали интернет-энциклопедию «Виртуальная галерея» . Ее автор и составитель — журналист Александр Томкович.

В энциклопедии собрано 267 биографических очерков о выдающихся личностях, наших современниках. Среди них и основатель информационной компании БелаПАН Алесь Липай .

Презентацию интернет-энциклопедии посетили многие герои публикаций Александра Томковича: председатель ТБМ Елена Анисим, режиссеры Андрей Кудиненко и Андрей Курейчик, философ Владимир Мацкевич, правозащитники Олег Волчек, Раиса Михайловская, Валерий Щукин, музыкант Алесь Камоцкий, журналист Сергей Ваганов и многие другие.