267 биографических очерков о выдающихся белорусах собрали в «Виртуальной галерее»

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В Минске презентовали интернет-энциклопедию «Виртуальная галерея». Ее автор и составитель — журналист Александр Томкович.

В энциклопедии собрано 267 биографических очерков о выдающихся личностях, наших современниках. Среди них и основатель информационной компании БелаПАН Алесь Липай.

Презентацию интернет-энциклопедии посетили многие герои публикаций Александра Томковича: председатель ТБМ Елена Анисим, режиссеры Андрей Кудиненко и Андрей Курейчик, философ Владимир Мацкевич, правозащитники Олег Волчек, Раиса Михайловская, Валерий Щукин, музыкант Алесь Камоцкий, журналист Сергей Ваганов и многие другие.

Александр Томкович, Андрей Кудиненко, Андрей Курейчик и Алесь Камоцкий. Фото baj.by
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Тэги: белорусы БАЖ Персона: Елена Анисим Сергей Ваганов Олег Волчек Алесь Камоцкий Андрей Кудиненко Андрей Курейчик Алесь Липай Владимир Мацкевич Раиса михайловская Александр Томкович Валерий Щукин

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