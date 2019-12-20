267 биографических очерков о выдающихся белорусах собрали в «Виртуальной галерее»
В Минске презентовали интернет-энциклопедию
В энциклопедии собрано 267 биографических очерков о выдающихся личностях, наших современниках. Среди них и основатель информационной компании БелаПАН
Презентацию интернет-энциклопедии посетили многие герои публикаций Александра Томковича: председатель ТБМ Елена Анисим, режиссеры Андрей Кудиненко и Андрей Курейчик, философ Владимир Мацкевич, правозащитники Олег Волчек, Раиса Михайловская, Валерий Щукин, музыкант Алесь Камоцкий, журналист Сергей Ваганов и многие другие.