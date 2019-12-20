Лукашенко заявил, что конкретные цены на газ и нефть для Беларуси станут известны через два-три дня

Беларусь и Россия концептуально договорились по энергоносителям, цены определят в ближайшие дни. Об этом 20 декабря в Санкт-Петербурге заявил Александр Лукашенко, комментируя встречу с Владимиром Путиным.

Фото пресс-службы президента Беларуси

Как отметил белорусский лидер, достигнута договоренность, что в 2020 году Беларусь покупает у России примерно 20 млрд кубометров газа.

«Ограничений здесь нет. Можно и 22 млрд кубометров. С вводом атомной станции, конечно, мы на 4-5 млрд кубометров меньше будем закупать. Поэтому по объемам мы договорились, и по нефти договорились, что купим у России 24-25 млн тонн нефти. Цены будут не выше уровня текущего 2019 года», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Конкретные цены будут определены в ближайшие дни, отметил белорусский президент: «По нефти в течение двух дней будет цена. А по газу, думаю, два-три дня. Во вторник в “Газпроме” специалисты встретятся, и уже будут конкретные цифры. Но в целом цена остается на уровне текущего года».

Сейчас Беларусь покупает газ по 127 долларов за тысячу кубометров. Белорусская сторона настаивала, что для создания равных условий субъектам хозяйствования двух стран, цена газа для Беларуси должна соответствовать цене для Смоленской области — примерно 70 долларов.