Лукашенко и Путин могут встретиться «в любое время, в любом месте»

В целом стороны довольны ходом переговоров. Об этом 20 декабря в Санкт-Петербурге заявил Александр Лукашенко, комментируя встречу с Владимиром Путиным.

Фото пресс-службы президента Беларуси

«Все довольны. И президент России, и президент Беларуси. И межправительственная группа. В целом мы удовлетворены ходом и результатами», — сказал Лукашенко.

Отвечая на вопрос, понадобится ли еще встречаться с Путиным до конца этого года или в начале следующего, Лукашенко сказал, что если встреча понадобится, то встретятся.

«Мы с ним переговорим по телефону в ближайшее время. Есть у нас там пара проблем, которые мы должны разрешить, — президентские вопросы. И в результате разговора, если нам понадобится встреча, конечно, мы в любое время, в любом месте, в России или в Беларуси, встретимся», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Как ранее заявил журналистам глава Минэкономразвития России Максим Орешкин, по итогам сегодняшних переговоров остались «три группы вопросов, которые блокируют финальные договоренности».

«Это договоренности в нефтяной, газовой и налоговой сфере. Три группы вопросов, которые осталось решить, чтобы финализировать все дорожные карты. Напомню, у нас 31 дорожная карта, три блока вопросов остались, которые мешают достигнуть пакетной договоренности», — отметил Орешкин.

Чуть позже Александр Лукашенко заявил, что Беларусь и Россия концептуально договорились по энергоносителям, а конкретные цены будут определены в ближайшие дни, но они будут не выше уровня 2019 года.