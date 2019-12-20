Архиепископ Кондрусевич пожаловался на трудности при строительстве храмов

Католический костел в Беларуси испытывает трудности в получении разрешений на строительство новых храмов и реституции отобранных в советское время святынь, заявил митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич.

«Сегодня строить очень-очень сложно, — сказал он. — Не везде можем получить еще разрешение на строительство. Например, в Белыничах уже который год не можем получить разрешение на строительство, в Могилеве не можем получить разрешение. Если возьмем всю Беларусь, еще другие места найдутся».

«Также существует проблема с передачей некоторых церковных зданий. Это, например, уже очень наболевшая проблема могилевской кафедры (конкафедрального костела Успения Девы Марии и святого Станислава. — ред.), которая до сегодняшнего дня не передана костелу. Даже не передано в использование, так как нам всегда говорят, что мы должны платить аренду. Но кафедра выстроена католиками, потом была ими восстановлена», — добавил католический иерарх.

Также он напомнил о костеле Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Бобруйске, к которому в советское время пристроили другую постройку, за которой «не видно самого костела».

«Эта пристройка сейчас разваливается, она уже пустая, там почти ничего нет, — отметил митрополит Кондрусевич. — Что теперь с ней делать? Ее нужно каким-то образом снести. Власти говорят, мол, мы можем передать ее вам, а вы ее снесете. А сколько это стоит? Может, мы можем и принять участие немного в этом деле ... Но я уже целый год прошу руководство города рассчитать нам, сколько это стоит. До сегодняшнего дня этого нет. Мы не знаем, мы можем либо не можем, в наших ли это силах. Даже когда эта пристройка будет разрушена, нужно еще восстановить башню костела и так далее».

Вспомогательный епископ Минско-Могилевской архиепархии Александр Яшевский в свою очередь отметил, что костел Успения Девы Марии и святого Станислава в Могилеве «очень дорогая святыня» для католиков, так как там была кафедра основанной в 1772 году Белорусской епархии в составе Российской империи. В 1782 году ей, переименованной в Могилевскую архиепархию, подчинялись все католические приходы в тогдашней России, включая московские и петербургские. «Это была наша первая митрополия, которая достигала вплоть до Японского моря», — сказал он.

«В 1990 году эта кафедра была нам передана в очень страшном состоянии, — сказал епископ. — Можете себе представить, в каком состоянии находились святыни после времен коммунизма и атеизма, особенно на востоке нашей страны. Католический костел своими средствами восстановил эту кафедру. Возобновил также старейшие фрески, которые есть в католичестве нашей страны. Так случилось, что 24 августа 2009 года хозяйственный суд отменил решение о передаче кафедры и закрепил его за системой ЖКХ. На сегодняшний день мы являемся теми, кто не только молится там, но мы и содержим здание, украшаем его, проводим ремонты».

«Поэтому, конечно, нам хотелось бы ради справедливости, чтобы то, что строили наши предки во славу Божию и на благо людей, было возвращено католическому костелу. <...> Тем более что, по нашей информации, почти все святыни, которые принадлежали нашей братской православной церкви, сейчас в их собственности. Католики являются такими же гражданами Беларуси и имеют равные права с другими христианскими конфессиями. Из года в год мы направляем властям города, области и страны просьбы, чтобы святыня, которая была нами построена, восстановлена и содержится нашими верующими, не просто была нам передана в аренду, а была нашей собственностью», — сказал епископ Яшевский.

Говоря о Белыничах, епископ сообщил, что в 2021 году будет праздноваться 260-летие коронации Белыничской иконы папскими коронами. Эта икона, по его словам, была коронована «именно как икона королевы Литвы и Руси, а на сегодняшний день это королева Беларуси». «Поэтому нам по сердцу восстановить санктуарий Девы Марии Белыничской. Мы уже второй раз подаем документы, чтобы нам выделили земельный надел, чтобы мы могли приступить к соответствующим строительным работам. У нас имеются средства, чтобы начать строительство, но благотворители или даже соответствующие спонсоры, к которым мы обращаемся, должны знать, что мы по крайней мере имеем земельный участок и разрешение на строительство», — отметил он.

Что касается костела с пристройкой в Бобруйске, то, как он сказал, «это дело не первого дня». Епископ заверил, что со стороны священников и верующих имеется «большая готовность вернуть былой вид костела». «Мы властям города, области и страны говорим о том, что католический костел готов после того, как будет разрушено или разобрано здание, которое было достроено, своими силами вернуть былой вид этого храма. Но, по нашим подсчетам, на сегодняшний день эта работа будет стоить, как один новый храм», — констатировал Яшевский.