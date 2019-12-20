Фотофакт. Более сотни противников интеграции с Россией собрались в центре Минска

На Октябрьской площади в центре Минска собираются люди, чтобы выразить свой протест против интеграции с Россией.

Председатель движения «За Свободу» Юрий Губаревич сообщил журналистам, что это мероприятие вновь посвящено теме независимости Беларуси. «Люди сегодня выходят на улицу, чтобы обозначить свое отношение к происходящему», — отметил он. Независимость, по словам Губаревича, «не принадлежит ни нынешнему главе государства, ни даже сегодняшнему поколению — она является достоянием всего народа, всех поколений», ее «нельзя ставить на кон». «Известно, что Лукашенко и Путин не согласовали три вопроса, но не ясно, что может быть подписано до конца года», — добавил политик.

Сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» (БХД) Павел Северинец заявил, что участники акции выступают против интеграции с Россией, против переговоров Лукашенко и Путина, и вышли на площадь, чтобы сказать об этом.

К 18:00 на площади порядка сотни человек. В их числе — оппозиционные политики Вячеслав Сивчик, Григорий Костусев, Алесь Чехольский, Ольга Ковалькова, председаталь РОО «Таварыства беларускай мовы», экс-депутат Палаты представителей Елена Анисим. Участники несанкционированной акции периодически скандируют лозунг «Жыве Беларусь».

Сотрудники милиции призывают собравшихся разойтись. Северинец в ответ заявляет о конституционном праве граждан на мирные собрания.

Акция приурочена к встрече Александра Лукашенко и Владимира Путина в Санкт-Петербурге.