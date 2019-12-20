Новополочанина наказали за курение в больничной палате

В стационаре Новополоцкой горбольницы мужчина курил прямо в койке, игнорируя предупреждения со стороны медиков и возмущение соседей по палате.

Уличить курильщика в очередном нарушении больничного режима и правил пожарной безопасности помогло видео, которое впоследствии появилось в соцсетях и активно обсуждалось интернет-пользователями, сообщает novaya.by .

За нарушение законодательства о пожарной безопасности курильщик обязан заплатить штраф в размере 15 базовых величин (382,5 рубля).

За нарушение правил пожарной безопасности, в том числе за курение в неустановленных местах, к административной ответственности с начала 2019 года привлечено 177 человек.