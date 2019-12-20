Житель Борисова подошел к милиционерам с гранатой с вытащенной чекой

Днем 20 декабря на улице Чапаева к сотрудникам Департамента охраны МВД подошел 45-летний местный житель с гранатой в руке.

По информации УВД Минского облисполкома, мужчина хотел пошутить над другом и вытащил из гранаты чеку, которую потом где-то потерял. Не зная, что с ней делать, он подошел к милиционерам попросить помощи.

Правоохранители аккуратно зафиксировали чеку гранаты, положили ее на землю, накрыли каской и обложили бронежилетами до прибытия саперно-пиротехнической группы.

Специалисты установили, что граната — муляж для игры в страйкбол.