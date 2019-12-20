На митинг против интеграции с Россией пришли более тысячи человек

На площади Независимости, возле здания Белорусского государственного педагогического университета, состоялся митинг против интеграции с Россией.

Демонстранты пришли сюда организованной колонной с Октябрьской площади по проспекту Независимости.

Митинг начался около 19:30 с молитвы «Отче наш». Затем сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец зачитал обращение к соотечественникам председателя Рады Белорусской Народной Республики в изгнании Ивонки Сурвиллы. «Тысячи людей пролили свою кровь и жертвовали своими жизнями за то, чтобы Беларусь стала независимой. У нас нет права отдать врагам то, что наши предки завоевали такой дорогой ценой. У нас нет права отдать независимость», — подчеркнула Сурвилла.

Бывший депутат Верховного совета Сергей Антончик в своем выступлении отметил: «Сегодня над нашей страной нависла смертельная угроза. Беларусь должна быть страной для белорусов, которые столько лет отдали своему дому. Можем ли мы отдать его чужакам? Сегодня здесь авангард, но завтра на защиту независимости выйдет целая армия».

Еще один экс-депутат Верховного совета, политический и общественный деятель Лявон Борщевский, выступая на митинге, заявил: «В Конституции Беларуси нет ни слова про союзное государство. Заключение договора с таким текстом является антиконституционным актом. Такой формулировки нет и в конституции Российской Федерации. Заключение [договора] за спинами людей еще получит свою правовую оценку». «Мы защитим Конституцию, мы защитим нашу независимость, защитим наш суверенитет», — добавил он.

Бывший политзаключенный, экс-кандидат в президенты, оппозиционный политик Николай Статкевич отметил, что над Беларусью «нависла угроза аннексии страны». «Объединить белорусов может только одно — перемены к лучшему. Сейчас подавляющее большинство хочет перемен, чтобы власть ушла», — подчеркнул политик.

По словам лидера Партии БНФ Григория Костусева, «сегодня белорусы должны повторить подвиг слуцких повстанцев, быть готовыми до последнего защищать суверенитет, если понадобится — с оружием в руках дать отпор тем, кто посягнет на независимость Беларуси».

Ответственный секретарь Консервативно-христианской партии -БНФ и глава общественной дирекции народного мемориала Куропаты Алесь Чехольский,

Сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Ольга Ковалькова, выступая на митинге, заявила: «Сегодня мы вышли и боремся за суверенитет и независимость ради нас самих, ради тех людей, которые сегодня следят за нами, которые работают в этих зданиях (на площади Независимости расположены Дом правительства, здание Мингорисполкома — ред.). Потому что, если наша страна будет независимой, мы все будем жить лучше».

«Тот человек, который 20 лет торгует суверенитетом Беларуси, не избран нашим народом, — подчеркнул Ковалькова. — Мы его не выбирали, и мы должны сказать, что мы — против интеграции с Российской Федерацией, но выступаем за добрые отношения со всеми соседними странами с которыми мы граничим. Мы за то, чтобы Россия тоже была свободной, чтобы там не правила диктатура. Мы за то, чтобы в Беларуси не было диктатуры. Чтобы все мы могли дружить, могли торговать, но чтобы нас не захватывали».

В конце митинга оппозиционный политик Вячеслав Сивчик поблагодарил собравшихся и заявил, что они «вселяют надежду в миллионы белорусов, которые хотят жить в нормальной европейской стране». По словам Сивчика, он только что вернулся с акции поддержки независимости Беларуси в Киеве, а до этого был на аналогичных акциях в Литве, Польше и Чехии.

«За вами — десятки миллионов человек, которые знают, что такое имперская Россия. Вместе мы победим бесчеловечность, которая принесла нам Куропаты, репрессии, потому что это не должно повториться. Нужно верить в победу», — заявил Сивчик.

«Сегодня два старых человека что-то там подписали, но ничего хорошего нам это не принесет. Готовьтесь к созданию стачечных комитетов, комитетов обороны. Пока мы боремся мирными способами», — добавил политик.

В 20:00 митинг завершился, его участники отправились шествием на Октябрьскую площади через улицы Немига и Зыбицкая.

По данным правозащитников, в акции участвует около полутора тысяч человек.

Сотрудники правоохранительных органов не препятствуют демонстрантам, но следуют за колонной и ведут видеосъемку.