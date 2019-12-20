Дело Шеремета: силовикам пришлось штурмовать суд

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Сторонники подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко в ходе заседания блокировали здание Апелляционного суда, пытаясь не дать увести ее в СИЗО. Силовикам пришлось штурмовать помещение.

Так, после завершения заседания друзья и знакомые Кузьменко оставались в суде и говорили, что будут блокировать вход, чтобы не дать правоохранителям вывести подозреваемую, сообщает korrespondent.net.

Впоследствии, несколько десятков полицейских и нацгвардейцев силой растолкали людей и вывели Кузьменко. Одного из ее сторонников после стычки с силовиками в зале суда вынесли на носилках.
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Тэги: Нацполиция убийство Шеремета Персона: Павел Шеремет Юлия Кузьменко Город: Киев

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