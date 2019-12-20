Протест пинчан против интеграции с Россией заглушали народными песнями

Вечером 20 декабря группа пинчан собралась на улице Ленина протестовать против интеграции с Россией.

В это же время в пяти метрах от протестующих местные власти организовали концерт: коллективы Городского дома культуры исполняли народные песни, соообщает media-polesye.by .

К участникам протеста подошли два сотрудника милиции и попросили разойтись, но их не послушали. Далее мероприятие контролировали правоохранители в штатском.

На митинг против интеграции с Россией в Минске пришли более тысячи человек.