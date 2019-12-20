Протест пинчан против интеграции с Россией заглушали народными песнями

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Вечером 20 декабря группа пинчан собралась на улице Ленина протестовать против интеграции с Россией.

В это же время в пяти метрах от протестующих местные власти организовали концерт: коллективы Городского дома культуры исполняли народные песни, соообщает media-polesye.by.

К участникам протеста подошли два сотрудника милиции и попросили разойтись, но их не послушали. Далее мероприятие контролировали правоохранители в штатском.

На митинг против интеграции с Россией в Минске пришли более тысячи человек.
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Тэги: Беларусь-Россия интеграция Город: Пинск

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