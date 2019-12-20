Видеофакт. Троих белорусов задержали со стрельбой в Киеве после потасовки с полицией

Восемь человек подошли к силовикам на Крещатике, сначала мужчины нецензурно выражались, потом распылили слезоточивый газ, завязалась потасовка.

По информации городского управления Нацполиции, правоохранители в ответ также использовали слезоточивый газ, один из полицейских выстрелил в воздух.

В управление полиции доставили восемь человек, включая троих граждан Беларуси. Четверо полицейских обратились за медицинской помощью.