Видеофакт. Троих белорусов задержали со стрельбой в Киеве после потасовки с полицией

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Восемь человек подошли к силовикам на Крещатике, сначала мужчины нецензурно выражались, потом распылили слезоточивый газ, завязалась потасовка.

По информации городского управления Нацполиции, правоохранители в ответ также использовали слезоточивый газ, один из полицейских выстрелил в воздух.

В управление полиции доставили восемь человек, включая троих граждан Беларуси. Четверо полицейских обратились за медицинской помощью.
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Тэги: Нацполиция Беларусь-Украина Город: Киев

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