ЕС осудил очередную смертную казнь в Беларуси

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешних действий.

«Смертная казнь нарушает неотъемлемое право на жизнь, закрепленное во Всеобщей декларации прав человека, и является в высшей степени жестким, бесчеловечным и унизительным наказанием. Смертная казнь также не может служить сдерживающим фактором для преступности», — подчеркивается в заявлении.

Отмечается также, что ЕС использует любую возможность, чтобы напомнить властям Беларуси о своем решительном неприятии смертной казни при любых обстоятельствах. Последний раз об этом было заявлено в ходе заседания Координационной группы ЕС—Беларусь, которое состоялось 17—18 декабря в Брюсселе.

«Беларусь — единственная страна в Европе, которая все еще применяет смертную казнь. В этом году в Беларуси было вынесено три смертных приговора, и столько же смертных приговоров было выполнено, — говорится в заявлении. — Введение моратория на смертную казнь в Беларуси стало бы позитивным шагом на пути к ее полной отмене. Тем самым Беларусь присоединилась бы ко все большему числу стран, которые искоренили смертную казнь законодательно или де-факто. В результате этого за последние 10 лет в 160 странах по всему миру смертная казнь не осуществлялась».

Ранее с осуждением очередной смертной казни в Беларуси выступили Совет Европы и его парламентская ассамблея.

19 декабря бобруйское издание «Коммерческий курьер» со ссылкой на старшего прокурора отдела прокуратуры Могилевской области Ольгу Иванову сообщило о расстреле Александра Осиповича, приговоренного к смертной казни за двойное убийство при отягчающих обстоятельствах. Приговор был приведен в исполнение 17 декабря.

Издание со ссылкой на информацию Ивановой также сообщило, что после решения Верховного суда Осипович написал личное ходатайство на имя Александра Лукашенко. Но глава государства оставил ходатайство без удовлетворения.