Швейцария остановила АЭС в рамках отказа от атомной энергии
Одну из пяти АЭС остановили, чтобы постепенно отказаться от атомной энергии, как было решено на референдуме в 2017 году.
Станция Мюленбергская мощностью 373 мегаватт, которую открыли в 1972 году, производила достаточно электроэнергии, чтобы покрыть потребление энергии соседнего города Берн в течение более чем ста лет. Сегодня, 20 декабря, на станции деактивировали реактор, закрыв станцию навсегда, сообщает
Отказ от ядерной энергетики был принят по результатам референдума 2017 года, который также поддержал планы правительства продвигать постоянную энергетику с субсидиями на развитие солнечной, ветровой и гидроэнергетики.
Даты для остановки других атомных электростанций Швейцарии пока не установлены. Следующая станция, которая прекратит свою работу станет Бецнау.
Германия должна отказаться от атомных электростанций к 2022 году.