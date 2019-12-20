Швейцария остановила АЭС в рамках отказа от атомной энергии

Одну из пяти АЭС остановили, чтобы постепенно отказаться от атомной энергии, как было решено на референдуме в 2017 году.

Станция Мюленбергская мощностью 373 мегаватт, которую открыли в 1972 году, производила достаточно электроэнергии, чтобы покрыть потребление энергии соседнего города Берн в течение более чем ста лет. Сегодня, 20 декабря, на станции деактивировали реактор, закрыв станцию навсегда, сообщает lenews.ch .

Отказ от ядерной энергетики был принят по результатам референдума 2017 года, который также поддержал планы правительства продвигать постоянную энергетику с субсидиями на развитие солнечной, ветровой и гидроэнергетики.

Даты для остановки других атомных электростанций Швейцарии пока не установлены. Следующая станция, которая прекратит свою работу станет Бецнау.

Германия должна отказаться от атомных электростанций к 2022 году.