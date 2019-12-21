ЕАЭС: теперь пенсию можно будет получать за работу не только на родине, но и в других странах союза

Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов Евразийского экономического союза подписано на саммите в Санкт-Петербурге накануне, 20 декабря, главами стран-участниц ЕАЭС.

Подписание соглашения белорусской делегацией. Фото: eurasiancommission.org

Как сообщила пресс-служба ЕЭК, комиссия работала над проектом соглашения совместно с государствами союза с 2014 года.

После вступления документа в силу трудящиеся cоюза будут получать пенсию за периоды работы не только у себя на родине, но и в других государствах ЕАЭС. Каждое государство будет платить пенсию согласно своему законодательству.

Соглашением определены виды пенсий, на которые оно будет распространяться, а также виды пенсий, которые будут экспортироваться.

До сих пор из-за различий в пенсионных системах стран ЕАЭС пенсионные права трудовых мигрантов формировались не во всех странах. Там же, где такая практика существовала, трудящиеся при возвращении на родину не могли их реализовать.