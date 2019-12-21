Общий электроэнергетический рынок ЕАЭС начнет действовать с 2025 года

На заседании Высшего Евразийского экономического совета 20 декабря в Санкт-Петербурге утвержден план мероприятий, которые необходимо выполнить до начала работы общего электроэнергетического рынка ЕАЭС.

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Как сообщает БелаПАН со ссылкой на пресс-службу Евразийской экономической комиссии, запуск электроэнергетического рынка ЕАЭС планируется не позднее 1 января 2025 года со вступлением в силу четырех правил его функционирования.

Кроме принятия правил, принятый план предусматривает утверждение положения о развитии межгосударственных электрических сетей, регламентов централизованной торговли электрической энергией на общем электроэнергетическом рынке союза и ряда других нормативных актов. Запланированы также тестовые испытания технологической основы общего электроэнергетического рынка союза, в том числе электронной системы торговли электроэнергией.

«Формирование общего электроэнергетического рынка является одним из самых масштабных интеграционных проектов союза, гарантируя доступ к взаимной торговле электроэнергией всем оптовым продавцам и покупателям электроэнергии из ЕАЭС. Это позволит электростанциям увеличить рынок сбыта, а крупным потребителям и энергосбытовым компаниям — приобретать электроэнергию по наиболее выгодной цене у своих партнеров по ЕАЭС», — говорится в сообщении ЕЭК.

При этом, кроме торговли по двусторонним договорам, будет создана централизованная (с использованием биржевых механизмов) торговля электроэнергией. Для ее организации могут быть привлечены существующие площадки, которые действуют в России и Казахстане.