Дело Шеремета: Александр Лукашенко не прошел аттестацию и может быть уволен

Обновлена группа прокуроров, которые осуществляют надзор в уголовном деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, сообщает rosbalt.ru со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры Украины.

Павел Шеремет. Фото: страница Шеремета в Facebook

Там уточнили, что процессуальный надзор в деле обеспечивается группой прокуроров в составе шести работников ГП Украины.

В ведомстве добавили, что ненадлежащее информирование прокуроров о заседании и несвоевременное поступление материалов из Печерского районного суда Киева стало причиной задержки при рассмотрения жалобы стороны защиты одной из подозреваемых по делу о мере пресечения.

Напомним, ранее в ГП заявляли, что начальник управления надзора за соблюдением законов Национальной полицией Генпрокуратуры Украины Александр Лукашенко не прошел аттестацию. Если прокурор не оспорит свой результат, его уволят из органов прокуратуры. После этого по делу об убийстве журналиста должен быть назначен новый процессуальный руководитель.

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля.

По словам главы МВД Украины Арсена Авакова, Нацполиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста. Согласно версии следствия, к нему причастны, по меньшей мере, пять человек, среди них участники военной операции в Донбассе.