Фотофакт. В Витебске спасатели извлекли из вентиляционной шахты жилого здания упавшего туда мужчину

Субботним утром 21 декабря в дежурную службу Витебского управления МЧС поступило сообщение из Первомайского РОВД — в вентиляционную шахту многоэтажки по улице Горбачевского, 32 упал человек.

Фото: mchs.gov.by

Сигнал был принят в 6:51, а в 6:56 спасатели уже были на месте ЧП. Было установлено, что в вентиляционной шахте девятиэтажного жилого здания на уровне шестого этажа находится мужчина. По предварительной информации, пострадавший — житель этого же дома.

Сотрудники МЧС извлекли мужчину из шахты, а бригада скорой медицинской помощи, оказав экстренную помощь, доставила пострадавшего с травмами различной степени тяжести в Витебскую областную клиническую больницу.

Обстоятельства произошедшего выясняются.