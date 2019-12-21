Фотофакт. В Витебске спасатели извлекли из вентиляционной шахты жилого здания упавшего туда мужчину

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Субботним утром 21 декабря в дежурную службу Витебского управления МЧС поступило сообщение из Первомайского РОВД — в вентиляционную шахту многоэтажки по улице  Горбачевского, 32 упал человек.

Фото: mchs.gov.by

Сигнал был принят в 6:51, а в 6:56 спасатели уже были на месте ЧП. Было установлено, что в вентиляционной шахте девятиэтажного жилого здания на уровне шестого этажа находится мужчина. По предварительной информации, пострадавший — житель этого же дома.

Сотрудники МЧС извлекли мужчину из шахты, а бригада скорой медицинской помощи, оказав экстренную помощь, доставила пострадавшего с травмами различной степени тяжести в Витебскую областную клиническую больницу.

Обстоятельства произошедшего выясняются.
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Тэги: МЧС спасатели вентиляционная шахта Город: Витебск

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