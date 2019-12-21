В российском Тольятти в школы и детсады поставлялось мясо умерших и больных животных

В российском городе Тольятти предприятия «Мясная продукция» и «Мясной провиант» поставляли в городские образовательные учреждения некачественное мясо. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на сайт управления Следственного комитета по Самарской области.

Фото: sobaka.ru

В детсаде и школе обнаружили более 50 тонн мяса неизвестного происхождения, говорится в группе «ТОЛЬЯТТИ» во «ВКонтакте». На нем были признаки гниения и болезней, документы на продукцию отсутствовали.

В записи утверждается, что мясо разделывалось, вымачивалось в уксусной кислоте, специальных химических растворах и приправах для устранения неприятного запаха и придания товарного вида, после этого его замораживали. Некачественное мясо обнаружили сотрудники прокуратуры, ФСБ, МВД и ветеринарных служб, экспертиза показала, что мясо производили из умерших и больных животных.

«Факты поставок мяса неизвестного происхождения в школы и детсады вскрылись в ходе проверок, инициированных областными властями», – уточнил в твиттере депутат Госдумы Александр Хинштейн.

СК возбудил дело о сбыте товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, совершенного в отношении товаров для детей (п. «б» ч. 2 ст. 238 УК). Назначены криминалистические экспертизы.